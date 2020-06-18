لبنان | وقفة احتجاجية اعتراضاً على توقيف الناشط ميشال شمعون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 يونيو 2020 07:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 يونيو 2020 07:18 مساءً - مشاركة

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وقع إشكال وتضارب ورمي حجارة امام سرايا جونية، بين القوى الامنية ومجموعة من الشبان تجمعوا اعتراضاً على توقيف الناشط ميشال شمعون على خلفية نشره فيديو ينتقد فيه العهد، وقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي كلف قسم المباحث الجنائية المركزية مباشرة التحقيقات، لمعرفة هوية الأشخاص الذين عمدوا الى نشر تدوينات وصور تطال مقام رئاسة الجمهورية، حيث طلب من النيابة العامة التمييزية ملاحقة أصحاب هذه الحسابات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بجرم القدح والذم والتحقير.

ووقع التدافع اثناء قيام القوى الامنية بنقل شمعون من سرايا جونيه الى مكان اخر، واصيب في الاشكال ضابط من قوى الامن الداخلي برأسه جراء رمي المحتجين الحجارة عليه بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.

ولاحقاً قطع المحتجون اوتوستراد جونيه اعتراضاً على الاستمرار بتوقيف شمعون والجيش يحاول فتح الطريق.