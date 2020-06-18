- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
اشارت الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم الى ان “كلية طب الأسنان في الجامعة بدأت الامتحانات النهائية للسنة الخامسة للعام الجامعي 2020 – 2021، على أن تستمر حتى الثاني من تموز المقبل، وسط التزام تام بإجراءات الوقاية الصحية”.
وقدم 82 طالبا وطالبة (لم يسجل غياب أي طالب) امتحانات اليوم الأول في أجواء مريحة عززتها التدابير المتخذة حفاظا على سلامتهم وسلامة الأساتذة والإداريين.
واشادت الطالبة ميساء بري، “بتعاون الأساتذة في مرحلة التعلم عن بعد”، لافتة إلى أن “الامتحانات استبقت بلقاء توجيهي للطلاب بتاريخ 15 الجاري حول كيفية التعامل مع الإجراءات الجديدة التي شملت قياس الحرارة والتعقيم عند مداخل الكلية ومراعاة شروط التباعد الجسدي في الممرات وقاعات الامتحانات”.
من جهتها، أشارت الطالبة ميرنا دولاني إلى أن “التشدد في الإجراءات المتخذة في الكلية بدد مخاوفها”، مثنية على “الالتزام التام بها من قبل الطلاب والأساتذة والإداريين”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الجامعة اللبنانية: بدء الامتحانات النهائية لطلاب طب الاسنان السنة الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.