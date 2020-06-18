لبنان | مياه البقاع: أشخاص يأخذون عينات لفحصها منتحلين صفة عاملين في المؤسسة

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أصدرت مؤسسة مياه البقاع البيان الاتي:
“بعد ورود عدة اتصالات وشكاوى من مشتركين في منطقة البقاع بشأن قيام بعض الأشخاص بأخذ عينات من المياه لفحصها منتحلين صفة عاملين في مؤسسة مياه البقاع، يهم المؤسسة أن توضح التالي:
– إن المؤسسة تنفي نفيا قاطعا أية علاقة لها بهؤلاء الأشخاص.
– ترفع المؤسسة مسؤوليتها عن أي ضرر قد يلحق بالمواطنين جراء أعمال هؤلاء الأشخاص.
– تطلب المؤسسة من المواطنين التأكد من هوية الأشخاص عبر إظهار بطاقة التعريف الخاصة بالمؤسسة.
– تحتفظ المؤسسة بحقها باتخاذ صفة الإدعاء الشخصي عن أي شخص طبيعي او معنوي في حال وقوع أي ضرر أو مخالفة أو تلف أو سرقة او غيرها.
– تشير مؤسسة مياه البقاع بأنها تقوم بأخذ العينات ضمن نطاق منطقة البقاع وفق جدول زمني محدد”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.