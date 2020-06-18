لبنان | “أزمة صيف حادة”… أسابيع وتنطفئ المولدات؟

وفي حديث الى “صوت كل لبنان”، دعا عبود الى ايجاد الحلول السريعة عبر تسعيرة عادلة تحاكي الوضع الراهن، محذرا من أنّ قدرة أصحاب المولدات على الاستمرار قد لا تتخطى الأسابيع، وبالتالي سنكون امام أزمة صيف حادة.

ولفت رئيس تجمع ​أصحاب المولدات​ في ​لبنان​ عبده سعادة، خلال اجتماع عقده أصحاب المولدات الخاصة مع أصحاب المولدات في ​البقاع الشمالي سابقاً​، إلى أنّ “أصحاب المولدات لم يتوصّلوا إلى أي نتائج على الرغم من اجتماع ​مجلس الدفاع الأعلى​”.

وأشار إلى أنّ “أصحاب المولدات أبلغوني أنّ سعر صفيحة ​المازوت​ وصل إلى عشرين ألف ليرة، وكنّا قد تحدّثنا عن تقنين من منتصف الليل حتّى السادسة صباحًا، أمّا اليوم فندرس إمكان التقنين أيضًا خلال النهار”، مركّزًا على أنّهم “أعلنوا فشلهم، وقالوا إنّ ​الفيول​ لا يكفي مدّة 15 يومًا، ثمّ قالوا إنّ ​الكهرباء​ 24 على 24 ساعة، وبعدها بشرونا بالعتمة بعد 15 يومًا، وقالوا سيغرق لبنان في الظلام”.

وتساءل سعادة: “لماذا أنشأوا وزارة للطاقة، ولا وجود للكهرباء والمازوت؟ هل أنشأوها لتحديد تسعيرة أصحاب المولدات؟”، مبيّنًا “أنّنا كنّا نطالب أمس برفع التسعيرة، واليوم نطالب بتحريرها، وإلّا فنحن ذاهبون نحو الإفلاس كما أفلست ​وزارة الطاقة والمياه​ البلد، بعدما رفعت مسؤوليّتها عن ذلك وحمّلتها لأصحاب المولدات”. وتوجّه إلى المواطنين قائلًا: “إذا أردتم أن تغضبوا، فعليكم أن تعرفوا أين تصبون غضبكم ونتمنّى أن تتفهمونا، لأنّنا إذا لم نحصل على المازوت فسنطفئ مولداتنا نهائيًّا”.