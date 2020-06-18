لبنان | خطة الخفض التدريجي لسعر صرف الدولار في سوق الصرافة الشرعية لم تُقلع بعد

وقد تكرّر مشهد التهافت الشعبي أمس على محلات الصرافة للحصول على 200 دولار بناء على تقديم بطاقة الهوية.

وفي الموازاة، استمرّت السوق السوداء غير الشرعية ناشطة، بل انّ سعر صرف الدولار في هذه السوق سجل ارتفاعاً بما أوحى انّ الامور لا تسير في الاتجاه الصحيح الذي تستهدفه الخطة الحكومية لضبط السعر. وقد لامَس سعر دولار السوق السوداء الـ5000 ليرة، في حين ظلّ دولار الترشيد في محلات الصرافة بين 3860 للشراء و3910 للبيع.

وفي السياق، أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لـ”رويترز” أنّ “البنك المركزي يهدف إلى خفض سعر صرف الدولار الأميركي بالاتفاق مع الصيارفة المرخّص لهم، للمساعدة في استقرار الأسعار قدر المستطاع”.

وكشف انّ «الحجم اليومي لتداول الدولار في سوق الصرافة الشرعي هو 4 ملايين دولار في المتوسط. «هذه المبالغ يتمّ شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي، فإنّ الاحتياطات لدى المصرف المركزي ليست في خطر».