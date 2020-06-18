لبنان | شانتال سركيس تدحض الشائعات… استقلت من منصبي وليس من “القوات”

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وأضافت لـ”النهار”، “أتمنّى على حبشي أن يستمر بكشف حقائق مغارة الكهرباء”. وكانت أعلنت الأمينة العامة لـ”حزب القوات اللبنانية” شانتال سركيس استقالتها من الأمانة العامة لـ”القوات”.
وعلمت “النهار” أنّ “سركيس استقالت من منصبها في الحزب وليس منه، وأنّها قرّرت الاستقالة بهدف إنشاء شركة استشارية لها بعدما عملت طوال سنوات على ملفات وزراء “القوات” وأنجزت في ملف الانتخابات النيابية. وعليه، بما أنّ موعد الانتخابات بعد سنتين ولا حقائب وزارية على المدى القريب لـ”القوات” في الحكومة، استقالت “لأنّها لا تريد متابعة العمل الإداري فقط في الحزب”، وفق المعلومات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.