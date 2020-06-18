لبنان | توقيف لبنانيين وفلسطينيين وسوريين يتلاعبون بسعر صرف العملة في مناطق عدة

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وأوقفت كل من اللبنانيين (ع.ع.غ.) يملك محطةً لبيع المحروقات، (ح.ن.م.) يملك سوبر ماركت ،(ف.م.ح) يملك محلا لبيع الألعاب، ( م.م.ن) يعمل في مجال بيع الخضار،(م.ج.س)،(ح.ح.ح) يعمل في مجال بيع بطاقات تعبئة الهواتف الذكية ، (م.ع.ح) يعمل كسائق إجرة، (ج.إ.ن) يعمل في مجال تجارة السيارات، (ج.ح.ت)، (ع.ا.ق) يملك محلا لبيع الهواتف، (م.ا.ع) يعمل كسائق، (ح.م.ت) و(ح.ن.ز).
كما ضبطت الفلسطينيين اللاجئين في لبنان (خ.م.س)،(و.خ.خ)،(س.خ.خ)،(م.ع.ع) و (خ.أ.ر) , والفلسطيني السوري (م.ح.خ). والسوريين (إ.ج.ص)، (س.إ.ر) يعمل في مجال الدهان، (ع.م.غ) و (م.م.غ) يملكان محلاً لبيع الهواتف، والمصري (ع.ر.د).
جميعهم يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيّد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصّرافين.
كما ضبطت دورية من المديرية في محلة الدورة السوريين (م.ت.ع) و (ج.ت.ع) يقومان بشراء الدولار الأميركي في السوق السوداء لارسال المبالغ التي يحصلان عليها الى سوريا لصالح السوري (ع.م.ع).
وصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :” متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في الغبيري وطرابلس وصيدا وصور والنبطية والزلقا والنبي شيت وعرسال وشتورا، كلا من اللبنانيين (ع.ع.غ.) يملك محطةً لبيع المحروقات، (ح.ن.م.) يملك سوبر ماركت ،(ف.م.ح) يملك محلا لبيع الألعاب، ( م.م.ن) يعمل في مجال بيع الخضار،(م.ج.س)،(ح.ح.ح) يعمل في مجال بيع بطاقات تعبئة الهواتف الذكية ، (م.ع.ح) يعمل كسائق إجرة، (ج.إ.ن) يعمل في مجال تجارة السيارات، (ج.ح.ت)، (ع.ا.ق) يملك محلا لبيع الهواتف، (م.ا.ع) يعمل كسائق، (ح.م.ت) و(ح.ن.ز).
والفلسطينيين اللاجئين في لبنان (خ.م.س)،(و.خ.خ)،(س.خ.خ)،(م.ع.ع) و (خ.أ.ر) , والفلسطيني السوري (م.ح.خ). والسوريين (إ.ج.ص)، (س.إ.ر) يعمل في مجال الدهان، (ع.م.غ) و (م.م.غ) يملكان محلاً لبيع الهواتف، والمصري (ع.ر.د).
جميعهم يقومون بأعمال الصرافة دون ترخيص ودون التقيّد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصّرافين.
كما ضبطت دورية من المديرية في محلة الدورة السوريين (م.ت.ع) و (ج.ت.ع) يقومان بشراء الدولار الأميركي في السوق السوداء لارسال المبالغ التي يحصلان عليها الى سوريا لصالح السوري (ع.م.ع).
بمراجعة المدّعي العام المالي تم توقيفهم جميعاً وإحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.