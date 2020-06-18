لبنان | نديم الجميل الى القفص الذهبي… وهذا إسم العروس !

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 يونيو 2020 01:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقد دعي إلى الزفاف حوالي ١٢٠ شخص بين الأهل والأقارب والحزبيين وسياسيين مقربين، ولهذه الغاية انهى العريس توزيع الدعوات على المعازيم مساء امس. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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