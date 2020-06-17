لبنان | خلال أقل من شهر العمليات الجراحيّة ستتوقف!

وقال هارون لـ”المركزية”: منذ ساعات تبلغنا من الشركتين المصنّعتين في لبنان، أنه في حال بقي الوضع على ما هو عليه، ستتوقفان عن تصنيعه… أي تصبح المستشفيات في لبنان من دون بنج، بما يؤدي إلى توقف إجراء العمليات الجراحيّة.

وشدد على أن “الحل في أن يؤمّن مصرف لبنان دعم كلفة استيراد غاز البنج Protoxyde d’azote تماماً كما يؤمّن دعم الأدوية الأخرى وفق معادلة الدعم بنسبة 85% على أساس سعر دولار مدعوم و15% بحسب دولار السوق، وإلا فعلى الجهة المستوردة تأمين الـfresh money للمصرف كي يفتح بدوره اعتماداً مصرفياً إلى الجهة المصدِّرة في الخارج، في حين يتعذّر حالياً تأمين الـfresh money لأن المستشفيات لا تدفع لهم نقداً، فمن أين سيأتون بالأموال؟!”، لافتاً إلى أن “المستشفيات غير قادرة إطلاقاً على تسديد ثمن غاز البنج نقداً بالدولار للمستوردين”.

وخلص هارون إلى التأكيد أن “الـ Protoxyde d’azoteمن الغازات الطبيّة التي يفترض تغطية كلفتها من قبَل مصرف لبنان، وإذا بقي الوضع من دون حل فيهدّد بتوقف العمليات الجراحيّة في أقل من شهر”.