لبنان | توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش وجامعة LAU تتضمن تسهيلات خاصة للعسكريين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تم قبل ظهر اليوم في قيادة الجيش – اليرزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجيش والجامعة اللبنانية – الأميركية LAU تتضمن تسهيلات خاصة للعسكريين.

وقع الاتفاقية عن الجانب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون وعن الجامعة رئيسها البروفيسور جوزيف جبرا، في حضور عدد من الضباط ووفد من إدارة الجامعة.

وعبر جبرا عن “الاعتزاز بتوقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسة العسكرية لأن الرسالة التي تجمع الجامعة والجيش واحدة، وهدفها خدمة الوطن”، مثنيا على “دور الجيش في حماية لبنان وشعبه”، ومثمنا “جهود قيادة الجيش في تشجيع العسكريين على متابعة تحصيلهم العلمي”.

ونوه ب”التضحيات التي يبذلها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، لأنه ركن أساسي من أركان الدولة والمجتمع”.

Advertisements

من جهته، شكر عون ل”رئيس الجامعة هذه المبادرة”، مؤكدا أنه “يشجع جميع العسكريين على متابعة التحصيل العلمي والثقافي، الذي يوسع الآفاق الفكرية والقدرة على التحليل المنطقي”، وقال: “إن كل زيادة في مستوى التعليم ستنعكس إيجابا على أداء المؤسسة العسكرية، خصوصا لجهة اتخاذ القرارات وتقدير الموقف بطريقة سليمة وعلمية، كما تنعكس على إنتاجية الجيش”.

أضاف: “إن العسكري ليس فقط رجل أمن، بل هو رجل فكر وعلم، وهذا ما نسعى إلى تكريسه”.

وفي الختام، تم توقيع الاتفاقية وتبادل الدروع التذكارية.