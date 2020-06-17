لبنان | وزارة الصحة العامة: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ “كورونا” 3 لمقيمين و13 لوافدين والمجموع 1489

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وبذلك يبلغ مجموع الإصابات الكلي منذ 21 شباط من هذا العام 1489 إصابة مؤكدة، توفي منها 32 حالة، وشفي منها 907 أشخاص، وبلغت حالات الإستشفاء 36 منها 7 حالات في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة لم تسجل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات على 32.