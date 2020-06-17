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وبذلك يبلغ مجموع الإصابات الكلي منذ 21 شباط من هذا العام 1489 إصابة مؤكدة، توفي منها 32 حالة، وشفي منها 907 أشخاص، وبلغت حالات الإستشفاء 36 منها 7 حالات في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة لم تسجل أية حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات على 32.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة العامة: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ “كورونا” 3 لمقيمين و13 لوافدين والمجموع 1489 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.