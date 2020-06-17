لبنان | وصول 4 رحلات للميدل ايست اليوم

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تصل اليوم 4 رحلات لشركة طيران الشرق الأوسط، من: الرياض، دبي، لندن وموسكو. وهي من ضمن الرحلات المقررة للمرحلة الرابعة في خطة اعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة من الخارج.
وستصل أولى هذه الرحلات، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم آتية من الرياض، تليها عند الرابعة عصرا من دبي، وعند السابعة والنصف مساء تصل طائرة من لندن، على ان تصل عند الثامنة والنصف مساء طائرة من موسكو.
ومن المقرر ان يكون ركاب رحلات الرياض ودبي وموسكو قد أجروا فحوص PCR مسبقا قبل صعودهم الى الطائرات، اما ركاب رحلة لندن فهم لم يخضعوا لهذا الفحص، وبالتالي سوف تتخذ كل الاجراءات الصحية المطلوبة لذلك، فور وصولهم الى المطار، بالإضافة الى كل التدابير الوقائية لوصول جميع الوافدين من الخارج الى لبنان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.