لبنان | نقيب السواقين في الشمال: لاسترداد الدولة قطاع المعاينة الميكانيكية

دعا نقيب السواقين في الشمال شادي السيد إلى “أخذ مطلب اتحادات النقل البري لجهة استرداد الدولة لقطاع معاينة الميكانيك على محمل الجد”.

وقال بعد مشاركته في اجتماع اتحادات النقل البري:”نحضر قواعدنا النقابية لتنفيذ الخطوات التي سيعلن عنها في سياق تحركنا المتمسك بأن يكون هذا القطاع في كنف الدولة، وعليها ان تشرع إعادة النظر في ملف النقل ويتم التعاطي مع القطاع باستخفاف منذ زمن، وهذا خطأ كبير”.

وتوجه الى السائقين في الشمال، للاستعداد للبدء بالضغط على المسؤولين لاسترداد المعاينة، مؤكدا “أن الكرة في ملعب الحكومة”.

وشدد “على أن مصير تعرفة النقل في بيروت أو في أي منطقة، لا يخضع للتعديل من قبل الأشخاص المعنويين أو الماديين الذين لا يمثلوننا في الاتحاد، هذا قطاعنا، ولا نقبل التعدي عليه ولا شغل السمسرات . ثمة وزارة معنية بشؤون النقل، وسيعقد الاتحاد اجتماعات مع وزارة الاقتصاد لدراسة كل المعطيات “، مطالبا “بأن تصل ال400 الف ليرة الى كل سائق، املا “أن تنفع المحاولات التي يبذلها طليس والآلية التي يحملها للحكومة”.