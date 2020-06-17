- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ في بيان، أنه
“بناء على إحالة معالي وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، واستنادا إلى شكوى من السفارة التركية في لبنان على محطة “الجديد” في برنامج “أنا هيك” الذي يقدمه الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان حيث تم التعرض في “المسألة الأرمنية” إلى تركيا ومسؤوليتها، وحيث اعتبرت السفارة أن إساءات قد طاولت “الشعب التركي والرئيس رجب طيب أردوغان والملايين من محبيه في العالم”، وفي هذا السياق طلب المجلس من قناة “الجديد” تزويده بالحلقة التي تم فيها التعرض للرئيس أردوغان للإطلاع على مضمونها وإجراء المقتضى”. وأمل المجلس “احترام علاقات لبنان بالدول الصديقة وعدم التعرض بالإساءة لرؤسائها كما ينص عليه قانون المطبوعات”.
كما أمل من “محبي تركيا ورئيسها أن يلتزموا اللياقة واحترام الآخر في دفاعهم عن تركيا”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الوطني للاعلام طلب من الجديد تزويده بحلقة التعرض لأردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.