- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وشوهدت منذ الصباح الباكر، طوابير المواطنين يصطفون أمام أبواب المحلين لصرف مبلغ 200$ كحد أقصى، بعد إبراز هويتهم أو المستندات المطلوبة لتحديد وجهة استخدامهم للدولار بحسب الاجراءات المتبعة،
فيما بقيت محال الصيرفة في شارع المصارف تمتنع عن بيع الدولار بالسعر المحدد بحجة عدم توافره بحسب ما افاد عدد من المواطنين.
تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء، ما بين 4800 و5000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
يُذكر، أنّ سعر صرف الدولار وصل ليل أمس الثلاثاء إلى 5200 ليرة.
وفي وقتٍ سابق أعلنت نقابة الصرافين، تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 17/6/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3860 حدا أدنى، والبيع بسعر 3910 حد أقصى.
من ناحيته وصف إقتصادي مخضرم لموقع “لبنان24” عملية ضخ الدولارات في الأسواق بعملية نقل المياه في سلة، وهذا ما بدا واضحًا من خلال تجربة اليومين الأولين لعملية الضخ هذه، إذ لم يتأثر بها سعر صرف الدولار
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الدولار يحلق فوق 5000 ليرة.. وتهافت على شرائه من محلات الصيرفة في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.