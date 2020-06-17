لبنان | أصحاب المولدات: إذا لم نحصل على المازوت فسنطفئ مولداتنا نهائيا

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وأكد سعادة في كلمة أن “أصحاب المولدات لم يتوصلوا إلى أي نتائج على الرغم من اجتماع مجلس الدفاع الأعلى”.

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وقال: “أبلغني أصحاب المولدات ان سعر صفيحة المازوت وصل إلى عشرين ألف ليرة، وكنا قد تحدثنا عن تقنين من منتصف الليل حتى السادسة صباحا، أما اليوم فندرس إمكان التقنين أيضا خلال النهار”.

أضاف: “لقد أعلنوا فشلهم، وقالوا إن الفيول لا يكفي مدة 15 يوما، ثم قالوا إن الكهرباء 24 على 24، وبعدها بشرونا بالعتمة بعد 15 يوما، وقالوا سيغرق لبنان في الظلام”.

أضاف: “لماذا أنشأوا وزارة للطاقة، ولا وجود للكهرباء والمازوت؟ هل انشأوها لتحديد تسعيرة أصحاب المولدات؟ كنا نطالب أمس برفع التسعيرة واليوم نطالب بتحريرها وإلا فنحن ذاهبون نحو الافلاس كما أفلست وزارة الطاقة البلد بعدما رفعت مسؤوليتها عن ذلك وحملتها لاصحاب المولدات”.

وختم: “للمواطنين أقول: اذا أردتم أن تغضبوا فعليكم أن تعرفوا أين تصبون غضبكم ونتمنى أن تتفهمونا، لأنه إذا لم نحصل على المازوت فسنطفئ مولداتنا نهائيا”.