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وردا على سؤال، أجاب سلامة: لم أقل ما إذا كان البنك المركزي قد بدأ إمداد السوق بالدولارات، مضيفاً “هدفنا بالاتفاق مع الصيرافة المرخصين هو دفع سعر الدولار للانخفاض بشكل متواصل، لنساهم بقدر استطاعتنا في استقرار الأسعار”.
واضاف: “هذه المقاربة ضرورية في اقتصاد الدفع فيه نقداً ونأمل بأنه سيجري تنفيذ إصلاحات لجلب الثقة”.
وتابع سلامة: “الحجم اليومي هو 4 ملايين دولار في المتوسط، وهذه المبالغ يجري شراؤها من السوق وبيعها إلى السوق. وبالتالي فإن الاحتياطيات لدى المصرف المركزي ليست في خطر”.
وختم مؤكداً: “المصرف المركزي ملتزم دومًا بالحفاظ على استقرار الليرة أو على الأقل تهدئة وتيرة التقلبات في سوق الصرف”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | سلامة: سنعمل على استقرار الدولار.. وإحتياطات المركزي ليست بخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.