لبنان | طليس يحذر: قد نقفل المعاينة أمام الجميع

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وأكّد في مؤتمر صحافي أنّ المعاينة الميكانيكية “يجب أن تكون في عهدة وإدارة الدولة اللبنانية”، وقال طليس: بدءاً من اليوم وحتى 15 تموز المقبل، إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في موضوع المعاينة الميكانيكية واستردادها من قبل الدولة وفق الأصول، فسنقفل المعاينة أمام جميع اللبنانيين.
وسأل “بموجب أي مستند أو قانون أو قرار تأخذ الدولة حصة من المعاينة الميكانيكية الحالية طالما المعاينة تخالف الأصول؟”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.