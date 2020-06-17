لبنان | بعد الاخبار المفبركة عن الشيخ بهاء… رامي نعيم يعترف: مصدر غير موثوق يضللنا

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“حذف موقع السياسة عدد من المقالات التي تناولت رجل الاعمال الشيخ بهاء الدين الحريري بعدما تبيّن أن مصدرها غير موثوق. كذلك تم حذف مقالاً تناول أخباراً غير دقيقة عن موقع صوت بيروت انترناشونال كان المصدر نفسه زودنا بها.

وعليه وحرصاً على مصداقية الموقع تم حذف جميع المقالات المرتبطة بهذا السياق، وكانت وفق العناوين التالية :”

التوضيح الذي نشره موقع السياسة

“صوت بيروت” يحرِّض طائفياً وبتمويل من بهاء الحريري

السعودية ترفض استقبال بهاء الحريري!

بهاء الحريري يعتدي على محامٍ لبنانيّ!

ابن رفيق الحريري يُدمِّر مدينَتَهُ!

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