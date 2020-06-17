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لبنان | بعد الاخبار المفبركة عن الشيخ بهاء… رامي نعيم يعترف: مصدر غير موثوق يضللنا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:32 مساءً - مشاركة

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“حذف موقع السياسة عدد من المقالات التي تناولت رجل الاعمال الشيخ بهاء الدين الحريري بعدما تبيّن أن مصدرها غير موثوق. كذلك تم حذف مقالاً تناول أخباراً غير دقيقة عن موقع صوت بيروت انترناشونال كان المصدر نفسه زودنا بها.

وعليه وحرصاً على مصداقية الموقع تم حذف جميع المقالات المرتبطة بهذا السياق، وكانت وفق العناوين التالية :”

التوضيح الذي نشره موقع السياسة
“صوت بيروت” يحرِّض طائفياً وبتمويل من بهاء الحريري
ترفض استقبال بهاء الحريري!
بهاء الحريري يعتدي على محامٍ لبنانيّ!
ابن رفيق الحريري يُدمِّر مدينَتَهُ!

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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