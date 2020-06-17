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“حذف موقع السياسة عدد من المقالات التي تناولت رجل الاعمال الشيخ بهاء الدين الحريري بعدما تبيّن أن مصدرها غير موثوق. كذلك تم حذف مقالاً تناول أخباراً غير دقيقة عن موقع صوت بيروت انترناشونال كان المصدر نفسه زودنا بها.
وعليه وحرصاً على مصداقية الموقع تم حذف جميع المقالات المرتبطة بهذا السياق، وكانت وفق العناوين التالية :”
التوضيح الذي نشره موقع السياسة
“صوت بيروت” يحرِّض طائفياً وبتمويل من بهاء الحريري
السعودية ترفض استقبال بهاء الحريري!
بهاء الحريري يعتدي على محامٍ لبنانيّ!
ابن رفيق الحريري يُدمِّر مدينَتَهُ!
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد الاخبار المفبركة عن الشيخ بهاء… رامي نعيم يعترف: مصدر غير موثوق يضللنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.