لبنان | هذا سعر صرف الدولار لدى شركات تحويل الأموال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 يونيو 2020 11:29 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك سَجّل سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان اليوم الأربعاء: 3,810 ل.ل. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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