لبنان | مصدر مقرب من الشيخ بهاء الحريري ردّ على نصر الله: سلاح “حزب الله” هو سبب كل كوارث لبنان

حيث لمّح الى الشيخ بهاء الحريري وبيانه لا بل بياناته التي شدد من خلالها على مَطلَب حصر السلاح بيد الشرعيّة.

اعتبر نصر الله ان” الأحزاب والشخصيات التي تقف خلف التظاهرة ضد سلاح المقاومة في 6 حزيران معروفة للجميع، وان هذا التحرك مدان وكان فاشلاً وواجه انتكاسة، والطريقة التي تتبعها بعض القوى السياسية بهدف نزع سلاح المقاومة لن تجدي نفعاً” واضاف” إذا كان خصومنا جدّيون في نزع سلاح حزب الله فطريقتهم بالشتم والكلام لن تصل إلى نتيجة…

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سلاح المقاومة بالنسبة لبيئة المقاومة هو جزء من ثقافة وعقيدة استراتيجية وأعمق بكثير مما يطرحه البعض” لا بل لم يخجل نصر الله من القول ان”الدعوة الى نزع سلاح المقاومة ليست اولوية للشعب اللبناني”.

مصدر مقرب من الشيخ بهاء الحريري أكد ان” ما قاله الحريري في بياناته السابقة عن سلاح الحزب هو ما يؤمن به، فهو يعتبر ان هذا السلاح سبب الفساد والانهيار الاقتصادي، لا بل سبب كل الكوارث والازمات التي يمر بها لبنان، من عزلة عربية ودولية، وعقوبات اوجعت وستوجع لبنان واللبنانيين، وان كان حزب الله يعتبر نفسه مقاومة فهو بالنسبة للمجتمع الدولي والمانحين، ارهابي يجب سحب سلاحه.

من هنا نؤكد ان بيانات الشيخ بهاء مدعومة دولياً كونه يقف ضد السلاح الذي يجر لبنان الى الخراب”، واضاف المصدر” ان العقوبات القادمة على لبنان ستوصل الوضع الاقتصادي في البلد الى الحضيض بشكل اكبر بكثير مما هو عليه الان، كل ذلك بسبب الحزب وسلاحه، حيث يدفع اللبنانيون ثمن ذلك، فقراً وبطالة وقريباً جوعاً، ونكرر ان لا قيامة للبنان ما دام الحزب يحكم البلد بقوة سلاحه غير الشرعي”.