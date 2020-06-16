لبنان | مع بدء تطبيق اتفاق بيع الدولار.. السوق السوداء تنتعش من جديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 يونيو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكشف عدد من الناشطين عن حجم التلاعب الذي يسري داخل سوق الصيارفة لناحية بيع الدولار لأشخاص يتبعون الصراف، بسعر 3900، ومن ثم المعاودة ببيعه في السوق السوداء بسعر يفوق الـ 5000 ليرة. وكانت نقابة الصرافين في لبنان، أعلنت في بيان، تسعير سعر صرف الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 16/6/2020 حصراً وبهامش متحرّك: – الشراء: 3860 كحدّ أدنى – المبيع: 3910 كحدّ أقصى تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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