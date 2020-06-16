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وافاد النجار، في حديث تلفزيوني، بانه “يجب انه يكون هناك زجاج عازل امام مكتب كل موظف، وسنراعي أيضاً المسافة بين الركاب واجراءات الصحية المطلوب اعتمادها”، موضحاً أن “كل شخص فييوجد في دولته فحص “بي سي آر”، يجب أن يقوم الشخص بالفحص حيث لا يمكنه الصعود إلى الطائرة إن كان مصاباً كذلك يتوجب عليه اعادة الفحص في مطار بيروت، ولا يوجد حجر بل بعد صدور نتيجة التحليل نقوم بالاجراءات اللازمة”.
كما نوه بأنه “في الدول التي لا يتوفر فيها فحص “بي سي آر” سيكون على الوافد إجراء الفحص هنا، ويعيد اجراؤه بعد 48 ساعة، ويكون فحص على حساب الحكومة وآخر على حسابه الخاص”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الأشغال: ستبدأ الرحلات السياحية في 24 تموز ولن يتم عزل الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.