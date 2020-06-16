لبنان | بالصوت: رامي نعيم يفبرك الأخبار المتعلقة بالشيخ بهاء الحريري على موقعه الإلكتروني

واليوم وحتى اللحظة نشر مقالين تحت عنوان” السعودية ترفض استقبال بهاء الحريري!” و”صوت بيروت يحرِّض طائفياً وبتمويل من بهاء الحريري”.

“صوت بيروت انترناشونال” تنشر مقطع صوتي ينفي فيه نعيم بنفسه فبركاته، مؤكداً من خلاله أن كل معطياته عن المملكة العربية السعودية والشيخ بهاء الدين الحريري خاطئة، كما تنشر تسجيلاً ثان له، يوضح حقيقته التي يعلمها الكثيرون، وهي أنه مبتز مالي، حيث يتحدث في التسجيل عن تلقيه المال السياسي مقابل عمليات ابتزاز لسياسيين وشخصيات معروفة في المجتمع.

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وحصل “صوت بيروت انترناشونال” على سلسلة تسجيلات ورسائل لنعيم، سننشرها تباعاً، تدور في فلك عملياته الابتزازية مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب المعلومات فإن الحملة التي يشنها رامي نعيم تأتي بالتنسيق مع جهات حاقد على مشروع الشيخ بهاء الحريري إلى جانب بعض النافذين في “تيار المستقبل”، وسيجتمع مع نهاد المشنوق للحصول على مواد جديدة لنشرها على موقعه، اذ اعتاد ان يلعب على عدة جبهات من اجل جمع المال.

فبركة نعيم للشائعات معروفة من قبل المطّلعين، وهو يتلقى أموالا من عدة جهات سنتحدث عنها بالتفصيل عما قريب، ولان ابتزازه لا حدود له، استدعته النيابة العامة التمييزية عدة مرات، آخرها لنشره شائعات عن سعر صرف الدولار.

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