لبنان | وزير الصحة أحال مطعما في الجميزة على النيابة العامة لوجود مواد غذائية فاسدة لديه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 يونيو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أحال وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مطعم “ك.” في منطقة الجميزة على النيابة العامة، بعد اكتشاف اللجنة الرقابية لسلامة الغذاء التابعة للوزارة، مواد غذائية من لحوم وأجبان فاسدة ومنتهية الصلاحية في برادات المؤسسة. وأكد حسن أن “الفرق المختصة ستتابع عملها الرقابي في مختلف المناطق اللبنانية، في سياق تفعيل حملة سلامة الغذاء بشكل حاسم لضمان سلامة المواطنين والوافدين استعدادا لانطلاق الموسم السياحي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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