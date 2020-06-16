لبنان | خير تفقد الاضرار في طرابلس: عمليات الكشف ستستكمل

تفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير المحلات والمؤسسات التجارية والمصارف والأبنية التي تعرضت للاعتداء والحرق والتخريب، على ايادي بعض المندسين في طرابلس ومحيطها، واطلع على حجم الاضرار اللاحق بها، وتحدث إلى اصحاب المحلات والمواطنين الموجودين في المنطقة، واستمع إلى شكواهم واستيائهم مما حدث، مبديا أسفه واستنكاره “لهذه الاعتداءات الذي يستهدف دور عاصمة الشمال في تحريك العجلة الاقتصادية”

وقال: “استجابة لقرار وتوجيهات دولة الرئيس حسان دياب وتلبية لنداء وجهاء طرابلس ومحرومي المدينة، نستكمل اليوم عملية الكشف على الاضرار التي لحقت بمدينتي بيروت وطرابلس، ونأمل ان لا تتكرر هذه الاحداث فالمؤسسات التي تضررت لا ذنب لها، لذلك يجب ان نحافظ عليها وعلى كل املاك المواطنين فهي تعتبر لب الاقتصاد اللبناني، ونناشد المواطنين ان لا يتعرضوا لهذه المؤسسات وخاصة البنوك فهي املاك مواطنين مثلنا مثلهم ، وان كان لاي احد شكوى فهناك مؤسسات تعنى بهذا الشأن ونتمنى على كل المواطنين ان يكونوا متحدين ويدا واحدة لكي تستمر الحياة الاقتصادية”.

وختم:” عمليات الكشف عن الاضرار ستستكمل وسيتم عرضها في القريب العاجل على الرئيس دياب لكي يتخذ التدابير اللازمة”.