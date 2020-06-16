كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1473 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي. Advertisements وأوضح تقرير الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبقى العدد مستقرا على 32 حالة وفاة، كما ارتفعت حالات الشفاء إلى 889. وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا”في المناطق، على الشكل الآتي: وادي النحلة: 4

جبل البداوي: 1

القبة – طرابلس: 1

عدلون – صيدا: 1

أنصار – النبطية: 1

طيري – بنت جبيل: 1. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة العامة تسجل 9 إصابات بفيروس كورونا.. وهكذا توزّعت الإصابات مناطقياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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