لبنان | نقيب موظفي الخليوي: التوقف عن العمل يعني توقف كامل الخدمات للمواطنين

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أما لناحية توقف الموظفين عن العمل، فأكد شربل نوّار أنّ مركز خدمات العملاء سيتوقف، إضافة إلى تسليم وإيصال بطاقات التعبئة، ومن الممكن أن تتوقف خدمة الإنترنت عند المواطنين أيضاً، وبالتالي لم نقم بهذه الخطوة حتى الآن، إلا أننا بتنا مجبرين بعد التأخير والمماطلة في رواتبنا”.
يُذكر أنّ نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغّلة لقطاع الخليوي في لبنان، أعلنت في بيان أصدرته اليوم ، عن “توجه الموظفين إلى التوقف عن العمل بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطتها النقابة للمعنيين لحل مشكلة الرواتب التي تم حجبها عن موظفي شركتي الخليوي لشهر أيار، موضحة النتائج السلبية التي ستنعكس على خدمة الخليوي التي يستفيد منها أكثر من 4 ملايين مشترك”.
وجاء في بيان موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي في لبنان الآتي: “تلفت النقابة عناية أهلنا وأحبائنا من المواطنين، إلى أنه وبعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطتها النقابة إلى المعنيين لحل مشكلة الرواتب التي تم حجبها حتى الساعة عن موظفي شركتي الخليوي لشهر أيار دون وجه حق. سوف يتجه الموظفون مرغمين إلى التوقف عن العمل، ما سينعكس على خدمة الخليوي التي يستفيد منها أكثر من 4 ملايين مشترك.
لذلك، يهمنا أن نؤكد لكل المعنيين أن قرار التوقف عن العمل هو قرار جدي وليس للاستهلاك الإعلامي، ويهمنا بالتالي أن نلفت نظر اللبنانيين إلى مفاعيل التوقف عن العمل وانعكاسه عليهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.