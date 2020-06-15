لبنان | تجمع مستوردي لوازم طب الأسنان: لتأمين الدعم المالي عبر تحويلات المصارف

عقد تجمع مستوردي مواد ولوازم طب الأسنان في لبنان إجتماعهم التأسيسي الأول في مقر الجمعية في الحازمية.

وأعلن التجمع تضامنه الكامل مع الجسم الطبي والصحي في لبنان، شاكرا إياه على “الجهود المبذولة منه في الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد”.

وطالب التجمع “أسوة بسائر المواد الطبية والأدوية، تأمين الدعم المالي الكامل من أجل الإستمرار بالإستيراد وذلك عبر تأمين التحويلات من المصارف وذلك بمساندة مصرف لبنان والإفراج عن حسابات الشركات المستوردة”.

وأعلن تقديره “الجهود المبذولة من قبل نقابة أطباء الأسنان في بيروت ممثلة بالنقيب روجيه ربيز ونقابة أطباء الأسنان في الشمال ممثلة بالنقيب رلى ديب خلف، بالإضافة الى نقابة إختصاصيي علوم مختبرات طب الأسنان في لبنان ممثلة بالنقيب جمال الحاج، وذلك للمحافظة على استمرارية قطاع طب الأسنان في لبنان”، معلنا عن تضامنه الكامل مع كافة أطباء ومختبرات الأسنان واضعا “كامل خبراته وجهوزيته بالتصرف”.

ودق التجمع ناقوس الخطر محذرا من أن “المستوردين على قاب قوسين من التوقف القصري عن إمكانية الإستمرار بتأمين المواد الضرورية والأساسية لأطباء ومختبرات الأسنان في ظل هذه الظروف المالية والصحية الدقيقة”.