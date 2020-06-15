لبنان | الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر ومعتدل الحرارة يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأربعاء: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 13 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,51