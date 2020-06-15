لبنان | سعر صرف الدولار لدى الصرافين وشركات تحويل الاموال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 يونيو 2020 11:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت نقابة الصرافين في لبنان عن تسعيرة سعر صرف الدولار الأميركي في مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 15-06-2020 حصراً، وبهامش متحرّك بين الشراء بسعر 3860 كحد أدنى والبيع بسعر 3910 كحد أقصى. كما حددت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الالكترونية الواردة من خارج لبنان سعر صرف الدولار لليوم بـ3810 ليرة لبنانية تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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