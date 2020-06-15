لبنان | وثيقة تشير لاحتمال هجوم إرهابي على مطار رفيق الحريري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 يونيو 2020 11:18 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة رسميّة تشير لاحتمال حصول اعتداء إرهابي على مطار رفيق الحريري الدولي من خلال تسلل أشخاص من جهة البحر للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط وداخل وخارج حرم المطار، وذلك يوم الإثنين ١٥ حزيران الجاري. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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