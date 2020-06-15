لبنان | بلدية بريتال: لتعزيز الأمن ومعاقبة خاطف النازحين السوريين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 يونيو 2020 09:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ناشد مجلس بلدية بريتال في بيان أصدره على خلفية عملية الخطف التي قام بها شخص يحمل الجنسية السورية تجاه مجموعة من النازحين السوريين في بلدة بريتال مقابل فدية مالية قبل أن يتم القاء القبض عليه وتحرير الرهائن تباعا،” الأجهزة الأمنية والعسكرية تعزيز مسؤولياتها في حماية الناس من أي اعتداء مماثل، تفاديا لتكرار ما حصل، على اعتبار أن هذا الفعل يشكل خروجا صارخا عن قواعد النظام والحرمة الشخصية”. واستنكر المجلس الحادثة، مهيبا بالقوى الأمنية والقضاء “العمل على إنزال أشد العقوبات في حق الفاعل وكل من يظهره التحقيق”. وتمنى على أهالي البلدة، “لا سيما أصحاب عقود الايجار والعمل القائمة مع النازحين، التعاون مع كل ما من شأنه أن يصون أمن البلدة، ويردع أي مخالفة، وستقوم شرطة البلدية بتكثيف دورياتها للغرض نفسه”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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