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وقد حضر عناصر جهاز الطوارئ والاغاثة والصليب الاحمر وتم نقلها الى المستشفى، كما ان العناية الالهية حالت دون سقوط صغير وقف على الشرفة يبكي، حيث حاول الشبان المتواجدون اسفل المبنى ردعه ودفعه الى التراجع.
علامات استفهام عدة طرحها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الذين كانوا يتابعون بث موقع “صوت بيروت انترناشونال” مباشرة للحظات الحادث، عن مصير المرأة بعد نقلها الى المستشفى،
وبحسب مراسلنا الذي تابع حالة الضحية، فإن وضعها الصحي مستقر، كما ان المعلومات الاولية تشير الى ان لا خلفية انتحارية للحادث وان المرأة سقطت عن طريق الخطأ.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: سقوط امرأة من الطبقة الرابعة في طرابلس… وهذا مصيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.