لبنان | بالفيديو: سقوط امرأة من الطبقة الرابعة في طرابلس… وهذا مصيرها

وقد حضر عناصر جهاز الطوارئ والاغاثة والصليب الاحمر وتم نقلها الى المستشفى، كما ان العناية الالهية حالت دون سقوط صغير وقف على الشرفة يبكي، حيث حاول الشبان المتواجدون اسفل المبنى ردعه ودفعه الى التراجع.

علامات استفهام عدة طرحها رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الذين كانوا يتابعون بث موقع “صوت بيروت انترناشونال” مباشرة للحظات الحادث، عن مصير المرأة بعد نقلها الى المستشفى،

وبحسب مراسلنا الذي تابع حالة الضحية، فإن وضعها الصحي مستقر، كما ان المعلومات الاولية تشير الى ان لا خلفية انتحارية للحادث وان المرأة سقطت عن طريق الخطأ.