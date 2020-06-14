لبنان | رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائيّة: نعاني من صعوبة في تأمين الدولار لشراء المواد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأظهرت أرقام مؤشّر مؤسسة البحوث والاستشارات ارتفاع أسعار المواد الغذائية في لبنان بنسبة 50%. وحذّرت المؤسسة من أنّ تسارع انعكاسات زيادة سعر الدولار على أسعار الاستهلاك بدأت تأخذ منحى خطيراً. ونشرت المؤسسة رسماً بياناً يظهر نسبة زيادة أسعار عددٍ من المواد الغذائية والسلع مقارنة بشهر أيار من العام الماضي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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