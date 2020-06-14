لبنان | بو جودة ترأس عن راحة نفس المطران بشارة: رسالته هي شهادة للمسيح

وشارك المونسنيور روكز براق ممثلا المدبر البطريركي على أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان عوكر، خادم الرعية الخوري مارون بشارة ولفيف من الكهنة.

شارك في القداس رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم ممثلا رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع، رئيس بلدية عربة قزحيا جوزاف بشارة، رئيس رابطة مختاري زغرتا الزاوية المختار ميلاد شاهين، منسق اللجنة الأسقفية للحوار الإسلامي المسيحي جوزاف محفوض وأصدقاء الراحل وعائلته.

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وألقى بو جودة عظة تحدث فيها عن سيرة حياة الراحل، فقال: “لقد تشرب روحانية القديس بولس، وخاصة انه عاش مع روحانية هذا الوادي المقدس حيث كان المسيحيون مضطهدين وملاحقين من المماليك والفرس والعثمانيين، ورغم كل ذلك انتصروا، وكانوا من بناة هذه البلاد، وجعلوا من الوادي المقدس شعلة في كل أنحاء العالم”.

أضاف: “لقد نقل روحانية الوادي الى الكنيسة المارونية جمعاء، لانه بالبساطة التي عاشها جعل الكنيسة تتجدد مع المجمع البطريركي الماروني الذي أعادنا الى حقيقتنا ومسؤوليتنا، وجعلنا شهودا أمام العالم أجمع، لا شيء يسيطر علينا طالما نعيش تعاليم الكنيسة”.

وختم: “كان متواضعا وبسيطا، ولكن كانت كلمته قاطعة وواضحة، وان رسالته كمسؤول في الكنيسة هي شهادة للمسيح، واهتماماته كلها كانت تصب في مصلحة الكنيسة، خاصة في لقاء قرنة شهوان حيث كان يركز على الاهتمام بالكنيسة، وأهمية هذه الجماعة المميزة والفاعلة في هذا الشرق، هذه الأقلية التي هي كما حبة الحنطة. صلاتنا اليوم كي يجعل الرب منه شفيعا لنا ولهذه البلاد”.