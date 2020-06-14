لبنان | وحدة كوارث قضاء صور: لا إصابات اليوم ونتابع 4 حالات وافدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس covid-19، وأنها تتابع أربعة وافدين من إحدى الدول الأفريقية “سيعاد فحص ال PCR لهم مساء هذا اليوم، على أن يصار إلى إصدار تقرير آخر إذا تتطلب الأمر لإبلاغ أهلنا بأي جديد”.

كما أعلنت أنه “لم يسجل اليوم أي حالة مشتبها بها حتى ساعة إعداد التقرير، وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 64 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي: 53 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، و8 حالات محلية بينها حالة وفاة واحدة، وقد تماثل 30 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وأشارت الى أنها بالتعاون مع طبابة القضاء “تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج، على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية- الدفاع المدني، وهي تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم الحجر، حيث تعطي التوجيهات اللازمة بضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة”، محذرة من أن “أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وذكرت بأنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، آملة من جميع الأهل “عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ونصحت “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.