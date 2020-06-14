كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتمكنت من تحرير 23 شخصا بينهم نساء وأطفال من الجنسية السورية مضى على اختطافهم 15 يوما وهم بحالة صحية جيدة. خلال المداهمة تعرضت الدورية لإطلاق نار، وقد أصيب أحد الخاطفين من الجنسية السورية والملقب ب”الشقور”، وتم توقيف الآخر (ح.ب) وهو لبناني الجنسية. أدخل السوري إلى المستشفى للمعالجة وما لبث أن فارق الحياة. بوشر التحقيق مع الموقوف اللبناني بإشراف القضاء المختص”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الجيش”: تحرير رهائن في بلدة بريتال وتوقيف أحد الخاطفين ومقتل آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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