لبنان | نجم طالبت بتعقب مطلقي الشائعات عن فقدان الدولار وارتفاع سعره

وجهت وزيرة العدل ماري كلود نجم، كتابا إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالبت فيه ب “إجراء التعقبات في حق من يلزم، بعد ورود أخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي تنال من متانة النقد الوطني وفقدان الدولار من السوق وارتفاع سعره الى 7000 ليرة، مما خلق بلبلة وذعرا وتلاعبا بسعر الليرة ومضاربات عليها واستغلالا للمواطنين وارتفاعا لأسعار السلع الأساسية”.

وسبق ان اتخذ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، قراراً بسحب التراخيص من عدد من المواقع الإلكترونية في بعض المحافظات، من دون ان يوضح ماهية تلك المواقع، ولا آلية الرقابة التي دفعت لاتخاذ تلك القرارات. حيث اعلن عن خطوته في خبر مقتضب في الوكالة الوطنية، ونشره موقع وزارة الاعلام، جاء فيه: “سحب المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع العلم والخبر من عدد من المواقع الإلكترونية في بعض المحافظات، بعدما لجأت الى التشهير والإساءة والقدح والذم ونشر الأخبار الكاذبة، وبخاصة تلك التي روجت الإشاعات حول سعر الدولار”.