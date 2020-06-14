لبنان | رحلتا إجلاء لمصر للطيران وثالثة غدا ستقل 86 لبنانيا من القاهرة

وكذلك تنطلق غدا رحلة ثالثة للشركة ذاتها، هذه المرة من القاهرة باتجاه بيروت، سوف تقل على متنها ما يقارب 86 مواطنا لبنانيا، على أن تجلي عددا آخر من مواطنيها في رحلة عودتها إلى بلادها.

وانطلقت المرحلة الرابعة من عملية إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانيين من الخارج، استنادا إلى الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لإعادتهم الى لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتتابع شركة طيران الشرق الاوسط عملية الاجلاء، ووصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي أربع رحلات قادمة من: اسطنبول بعيد الواحدة، تليها رحلة من الرياض في المملكة العربية السعودية عند الثالثة من بعد الظهر، ثم من دبي عند الرابعة عصرا. اما الرحلة الأخيرة لهذا اليوم فهي من العاصمة البريطانية لندن عند السابعة والنصف مساء.

تجدر الإشارة، إلى ان الرحلات أقلت المسافرين الذين أجروا فحوصات PCR في البلدان التي سيغادرونها، اما في المطار فستتبع الإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة إجلاء من الخارج من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة والأجهزة المعنية في المطار.