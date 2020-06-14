كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفي التفاصيل أن عاملة اثيوبية كان تمارس السباحة في مسبح مخدومها “ي. م.” في حي الميدنة في بلدة كفررمان، عندما لاحظت مواطنتها التي كانت قريبة منها أنها تغرق، فحاولت إنقاذها، لكنهما قضتا معا، ونقلت جثتاهما إلى مستشفيي نبيه بري الحكومي والنجدة الشعبية في النبطية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عاملتان أثيوبيتان قضتا غرقا في مسبح منزل في كفررمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.