لبنان | وقفة لحراك النبطية تطالب باطلاق سلطان يعقوب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 07:15 مساءً - مشاركة

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نظم حراك النبطية عصر اليوم، وقفة تضامنية مع سلطان يعقوب ورفاقه، أمام خيمة الحراك قرب السرايا الحكومية في النبطية، رفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية، فيما بثت الأناشيد الحماسية من مكبرات الصوت، وسط اجراءات أمنية اتخذتها وحدات من الجيش.

وتجمع المعتصمون وسط الشارع العام، ورددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح يعقوب، الذي أوقف استنادا إلى داتا الكاميرات في ما عرف باسم “ليلة مصارف النبطية”، كما هتفوا منددين ب “الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة”، مطالبين ب”محاكمة ناهبي المال العام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.

وألقى الناشط طارق مروة كلمة باسم الحراك، دعا فيها الى “إطلاق يعقوب لأن كل واحد منا سلطان في وجه سلطان جائر، فما قام به سلطان يعبر عن وجعه ووجع الشعب”.

وتساءل الناشط مازن أبو زيد، عن عدم توقيف “من يرفع شعارات مذهبية، ومن يدعو إلى المواجهة تحت عنوان طائفي، ويسعى إلى إشعال الفتن ومواجهة الناس ببعضهم، فيما يوقف كل فقير ومسكين أمثال سلطان؟”.

وكانت كلمة الختام للناشط عمران فوعاني الذي طالب ب”الاطلاق الفوري ليعقوب”.