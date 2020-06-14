لبنان | تقاطر متظاهرين إلى ساحة الشهداء تحت عنوان: لبنانية ضد الطائفية

كما شارك في التظاهرات أهالي مسجونين ومحكومين من بعلبك، رفعوا لافتات تطالب بإقرار بقانون العفو العام، كتب على إحداها “عفو عام شامل لا عفو خاص ظالم”، موقعة باسم “عشائر بعلبك الهرمل”.

وأشار مندوبنا إلى حصول إشكالات متفرقة بين المتظاهرين ومجموعة من الشبان، عمل المنظمون على تهدئتها، لكنها سرعان ما اتسعت وتنقلت من مكان إلى آخر في ساحة الشهداء، مع دخول مجموعات جديدة.