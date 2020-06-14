لبنان | ناشطون قطعوا طريق ضهر البيدر احتجاجًا على إجراءات تفتيشهم

ووقع عدد من الاشكالات البسيطة بين المعتصمين وبين سائقي عدد من السيارات الذين حاول بعضهم العبور بالقوة.

واعتصم ناشطون من البقاع عند حاجز ضهر البيدر لقوى الأمن الداخلي وقطعوا طريق بيروت- البقاع الدولية بالاتجاهين احتجاجًا على الإجراءات الروتينية التنظيمية التي كانت يقوم بها عناصر الحاجز، مثل التأكد من الأوراق الثبوتية وتفتيش الأشخاص الذين كانوا على متن فانات كانت تقلهم للانضمام إلى الحراك في بيروت.

وتشهد الطريق زحمة سير خانقة بالاتجاهين نتيجة الاعتصام. ووقعت اشكالات بسيطة بين المعتصمين وبين سائقي عدد من السيارات الذين حاول بعضهم العبور بالقوة.

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في سياق منفصل، جال وفد من الجيش برفقة فاعليات باب التبانة على نقاط الجيش المنتشرة في شارع سوريا مسرح الاشتباكات التي وقعت أمس بين محتجين وعناصر الجيش.

وزار وفد من الجيش ضم رئيس مكتب أمن طرابلس العقيد أحمد عمري وقادة الوحدات في اللواء 12، مدينة طرابلس، وجالوا برفقة فاعليات باب التبانة على نقاط الجيش المنتشرة في شارع سوريا مسرح الاشتباكات التي وقعت أمس بين محتجين وعناصر الجيش.

وخلال الجولة وزع شبان من باب التبانة الحلوى، وأكدوا أن أهالي المنطقة والجيش “يد واحدة في مواجهة الفتن التي تعصف بالوطن”، داعين الى “التصدي لكل مندس يحاول الإيقاع بين الجيش وأهله”.