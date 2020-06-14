كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك Advertisements كما أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قراراً قضى بإلغاء قرار تقييد حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية على جميع انواعها حسب ارقام اللوحات ويعاد السماح لها بالسير يومياً وبصورة طبيعية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قراران جديدان من وزارة الداخلية: تعديل توقيت فتح واقفال المؤسسات.. وإلغاء قرار المفرد والجوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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