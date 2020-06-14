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لبنان | وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا

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بشر الراعي 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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وجاءت على الشكل التالي: 2 من المخالطين، و2 من الوافدين.

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وبذلك يرتفع العدد التراكمي لإصابات فيروس منذ تاريخ 21 شباط حتى اليوم، 1446 إصابة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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