كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاءت على الشكل التالي: 2 من المخالطين، و2 من الوافدين. Advertisements وبذلك يرتفع العدد التراكمي لإصابات فيروس كورونا منذ تاريخ 21 شباط حتى اليوم، 1446 إصابة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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