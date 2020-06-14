لبنان | فتح “مطار رفيق الحريري الدولي”… كلّ ما يجب أن تعرفه: تكاليف واجراءات!

وفي التفاصيل أنّ المطار سيفتح أمام الرحلات التجارية في الأول من تموز، في حين أنّه سيفتح أمام الرحلات الخاصة في 24 حزيران الجاري، على أن يستقبل المطار نسبة 10% من حركة الملاحة الجوية المعتادة.

وبيّن التقرير أنّه لن يُفرض على الوافدين حجر أنفسهم لمدة 14 يوماً، بل سيُستعاض عن ذلك بفحوصات PCR. وأوضح التقرير أنّه تم تصنيف الوافدين ضمن قسمين، القسم الأول وهم المسافرون القادمون من بلدان يتم فيها إجراء فحوصات PCR ، وفي هذه الحالة ينبغي على الوافدين الخضوع للفحص المذكور قبل 96 ساعة كحد أقصى من قدومهم إلى لبنان، على أن تكون النتيجة سلبية.

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ولدى وصولهم، سيكون عليهم الخضوع لفحص آخر في المطار، علماً أنّه سيُستثنى من إجراء فحوص PCR في الخارج كل المسافرين العائدين إلى لبنان والذين لم يمض على مغادرتهم الأراضي اللبنانية مدة أسبوع. أما القسم الثاني، فهم الوافدون من بلدان لا تجرى فيها فحصوات PCR، وفي هذه الحالة سيكون عليهم إجراء الفحص في المطار وآخر بعد مرور 72 ساعة، تحت طائلة الملاحقة. وخلال الساعات المذكورة، سيكون عليهم حجر أنفسهم، وستتولى وزارة الصحة متابعة الأمر.

على مستوى التكلفة، بيّن التقرير أنّ شركت الطيران العاملة في المطار ستتولى التكلفة على أرض المطار، في حين أنّ المسافر سيتحمل تكلفة الفحص الثاني.

في ما يتعلق بالوافدين من غير اللبنانيين، لفت التقرير إلى أنّه يتعين عليهم حيازة بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامتهم، وذلك لتغطية تكاليف علاجهم من كورونا، إذا ما تأكدت إصابتهم بها.