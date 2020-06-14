لبنان | توضيح من شركة OMT بشأن سعر الصرف المعتمد للحوالات الإلكترونية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 01:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نؤكد أن سعر الصرف الذي صدر عن مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان ليومي الجمعة 12 والسبت 13 حزيران 2020 هو 3840 ل.ل. للدولار الواحد وهو السعر المطبّق في مراكز OMT منذ يوم الجمعة حتى اليوم الأحد 14 حزيران 2020، بانتظار سعر الصرف الذي سيحدّده مصرف لبنان ليوم غد”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.