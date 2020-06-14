كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يونيو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وشارك في التحرك عدد كبير من اللبنانيين. وبعد الاتهامات الموجهة للمنتدى بالمشاركة في أعمال التخريب الحاصلة، يظهر هذا المشهد أن من يشارك في هكذا تحركات لا يمكن أن يكون شريكاً لمن يكسرون ويخربون، ويظهر من الذي يحرض الشارع ضد المنديات وعلى مشروع الشيخ بهاء الحريري الذي يسعى لجمع اللبنانيين والخروج بهم من هذه الأزمة الى وضع أفضل. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “لا لدويلة داخل الدولة لا لسلاح غير الشرعي”… تحرك لـ “المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.