لبنان | ارتفاع عدد الإصابات في قضاء صور إلى 3

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان ثاني مساء اليوم، أنه وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، تم تسجيل إصابتين ب covid_19 مؤكدتين ومثبتتين مخبريا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 3 حالات، والعدد الإجمالي إلى 64 إصابة.

وأشارت إلى أن المصابين الجديدين كانا في الحجر المنزلي بعدما أظهرت الفحوصات التي أجريت لهما في المطار نتائج سلبية، ليتبين لاحقا إصابتهما بالفيروس، مذكرة بحالات مماثلة سابقة حيث جاءت نتائج الفحوصات الأولية ل12 شخصا، سلبية، ووبإعادة الفحص بعد نهاية الحجر أكتشفت إصابتهم ب covid_19.

وانطلاقا من ذلك شددت الوحدة “وبناء لتعليمات رئيس طبابة القضاء ورئيس لجنة الأمن الصحي في وحدة إدارة الكوارث الدكتور وسام غزال”، على “ضرورة الإلتزام بالإرشادات والتوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة العامة، لجهة إلزامية الحجر وعدم التهاون والإخلال بشروط الحجر الصحي، لما قد يؤثر على سلامة المجتمع”، منبهة إلى أن “الفحوصات السابقة مهما كان عددها، قد تعطي أمانا كاذبا”، مؤكدة “وجوب إجراء ال PCR عند نهاية فترة الحجر التي تستغرق أسبوعين، وعدم التخالط والإندماج المجتمعي قبل الحصول على PCR سلبي”.

وخلصت إلى القول: “وعليه فإن أي وافد جديد، سيكون مجبرا بإعادة الفحص حتى من دون ظهور أي عوارض عليه. ونأمل من الأهل الأعزاء تفهم دقة المرحلة والتعاون لما فيه صحة وسلامة الجميع”.